Первые газомоторные автобусы в Красноярске выпустят на линию

Автобусы полностью заменят подвижной состав на маршрутах №12 и 19

КРАСНОЯРСК, 15 октября. /ТАСС/. Первая партия автобусов на газомоторном топливе выйдет с четверга на линии в Красноярске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Михаил Котюков.

"Первая партия автобусов на газомоторном топливе готова к работе: 40 новых МАЗов уже завтра выйдут на маршруты в Красноярске. Автобусы будут курсировать на левом и правом берегах и полностью заменят подвижной состав на маршрутах №12 и №19", - сообщил губернатор.

Он отметил, что техника работает на экологически чистом топливе - природном газе, а на территории автотранспортного предприятия построена газомоторная заправочная станция. Также новые автобусы оснащены передовыми системами для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. "Синий цвет кузова автобусы получили на основе мнения красноярцев. Тоже участвовал в этом голосовании, совпали с жителями в выборе", - добавил губернатор.

До конца осени текущего года в Красноярск доставят еще 110 аналогичных автобусов.