Округам Подмосковья передали партию новых автобусов

Всего по итогам 2025 года на линии выйдут почти 430 новых отечественных автобусов - ЛиАЗ, ГАЗ, Волгабас

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Подмосковный перевозчик "Мострансавто" получил партию из 20 новых автобусов ЛиАЗ, транспортные средства выйдут на маршруты в Балашихе, Подольске, Щелкове и других округах Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Сегодня передали "Мострансавто" 20 новых автобусов ЛиАЗ. Уже завтра они выйдут на маршруты в Балашихе, Подольске, Щелково, Орехово-Зуево и других округах - там, где обновление транспорта особенно востребовано", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что передача партии автобусов является частью программы модернизации общественного транспорта в регионе. Всего по итогам текущего года на линии выйдут почти 430 новых отечественных автобусов - ЛиАЗ, ГАЗ, Волгабас.

"Мы регулярно пополняем автопарк, потому что Подмосковье растет, а значит увеличивается и пассажиропоток: за три года он вырос на 20% - почти 800 млн поездок в прошлом году. В этом году рост продолжается: уже плюс 5%", - отметил Воробьев.

По его словам, в связи с растущей нагрузкой на сеть общественного транспорта, в регионе запускают новые маршруты, внедряют цифровые решения в работу перевозчиков, а также обеспечивают комфортные условия для работников транспортной системы.

"Сегодня на маршрутах Подмосковья - около 8 тыс. автобусов и более 15 тыс. водителей. Мы делаем все, чтобы эта система работала четко, надежно", - заключил губернатор.