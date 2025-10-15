В Москве высадят 230 деревьев в честь Дня отца

В Москворецком парке состоится тематический праздничный концерт

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Акции по высадке "отцовских аллей" пройдут по всей стране 19 октября - во Всероссийский день отца. В Москве центральной площадкой празднования станет Москворецкий парк, где пройдут акция "Отцовский парк" и праздничный концерт, рассказал депутат Госдумы и организатор праздника заслуженный артист России Денис Майданов на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы решили, что символом Дня отца по всей стране станет закладка "отцовских парков" и "аллей отцов", где отцы вместе со своими детьми сажают династийные деревья. Ведь, как известно, отец должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Этот символ объединяет все смыслы праздника День отца, который отмечается в третье воскресенье октября. <…> В этом году в Москве высадят 230 остролистных кленов", - сказал Майданов.

В Москворецком парке также состоится тематический праздничный концерт. На сцену выйдут Денис Майданов, группы "Майвл", Dabro и другие артисты. К мероприятию присоединятся представители творческих, спортивных и научных династий, семьи военнослужащих, герои СВО и многодетные отцы.

Организатором Всероссийского дня отца выступает АНО "Территория первых", которую возглавляет Майданов. Праздник проводится при поддержке департамента культуры Москвы, Министерства просвещения, Министерства культуры РФ, партии "Единая Россия" и общественных организаций "Отцы России" и "Союз отцов".

О других мероприятиях ко Дню отца

Как отметил Майданов, акция по высадке деревьев пройдет не только в Москворецком парке, но и в парковых зонах всех административных округов города.

Также, по его словам, в этом году мероприятия, посвященные Дню отца, пройдут в каждом регионе страны. В школах накануне состоялся тематический урок "Разговоры о важном", посвященный семье и отцовству. 13 октября в концертном зале "Москва" прошел праздничный концерт, на котором Майданов, Гоша Куценко и Сосо Павлиашвили выступили вместе со своими детьми, а заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) исполнил песню "Отец" вместе с мальчиком, чей папа погиб на СВО.

Майданов подчеркнул, что идея праздника - не только в чествовании отцов, но и в укреплении института семьи и воспитании детей в духе уважения к своим родителям. "День отца - это праздник, который помогает вернуть в общество правильную картину семьи, отцовства и детства. Это праздник мужества, ответственности и любви", - заключил он.