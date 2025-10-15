В День отца папы с детьми смогут бесплатно посетить Музей Победы

Гости смогут посетить масштабные экспозиции и тематические выставки музея, в том числе мультимедийную экспозицию "Путь к Победе"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе подготовил акцию, которая позволяет отцам с детьми до 14 лет бесплатно посетить музей 19 октября в честь Всероссийского Дня отца. Об сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В этот воскресный день мы приглашаем всех пап привести своих детей в наш музей, чтобы вместе больше узнать о героических страницах истории нашей Родины. В честь праздника папы с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить музей на Поклонной горе. Для этого на кассе необходимо будет предъявить свидетельство о рождении ребенка и паспорт отца", - подчеркнули в Музее Победы.

Гости смогут посетить масштабные экспозиции и тематические выставки музея, в том числе мультимедийную экспозицию "Путь к Победе", где собраны современные технологии, подлинные экспонаты и исторические декорации, погружающие в атмосферу Великой Отечественной войны. Также посетителей ждут выставки "80 лет под знаком Победы", "Плечом к плечом", "Подвиг на земле и в небе" и другие.

Кроме того, Музей Победы подготовил бесплатную праздничную программу. "Так, например, с 11:00 в музее будет проходить веселый спортивный квест "Мы победили!". Детей и их пап ожидает множество интересных активностей: они узнают, что у солдата в вещмешке, как писали письма на фронт, проверят свои знания в истории, смогут собрать настоящий автомат. В течение пяти часов в музее на Поклонной горе будут работать семь интерактивных площадок, а тех, кто успешно справится с заданиями на всех локациях, ждут призы от Музея Победы", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в Зале Полководцев состоится традиционная интеллектуальная игра "Квизстория", посвященная Дню отца. Завершит праздничную программу концерт в рамках конкурса "Журавли Победы" и кинопоказ фильма "Судьба человека".

