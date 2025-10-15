В Москве продолжается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

Эпидемиологи напомнили о необходимости профилактических мер

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом среди всех возрастных групп наблюдается в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"На 41-й неделе 2025 года (с 6 октября по 12 октября) в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как стабильная. Отмечается снижение уровня заболеваемости как среди совокупного населения, так и во всех возрастных группах. Эпидемические пороги не превышены", - говорится в публикации.

Отмечается, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов.

Эпидемиологи напомнили о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу.