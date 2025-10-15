Адвоката Николая Полозова внесли в список террористов и экстремистов

В перечень также включили бывшего вице-премьера РФ Альфреда Коха

Николай Полозов © Федор Ларин/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Адвоката одной из участниц группы Pussy Riot Николая Полозова (признан в РФ иноагентом) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Полозов Николай Николаевич, 06.12.1980, город Москва", - говорится в сообщении.

Также в список внесли бывшего вице-премьера РФ Альфреда Коха (признан иноагентом). В 2016 году ему предъявили заочное обвинение по ч. 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей) и объявили в международный розыск.

В перечень террористов и экстремистов попали экс-председатель Алтайского отделения партии "Яблоко" Александр Гончаренко, журналистка Светлана Хустик (признана в РФ иноагентом) и трейдер Андрей Лоскутов.