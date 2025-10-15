Публициста Игоря Эйдмана внесли в список террористов и экстремистов

В перечень также включили журналиста Александра Морозова

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов публициста Игоря Эйдмана и журналиста Александра Морозова (оба признаны в РФ иноагентами). Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Эйдман Игорь Виленович, 25.09.1968, г. Горький <...> Морозов Александр Олегович, 01.01.1959, г. Москва", - говорится в сообщении.

В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга также попали топ-менеджер одной из IT-компаний Юрий Беленький и российский экономический аналитик Михаил Крутихин.