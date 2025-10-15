На Кубани откроют новый реабилитационный центр на 132 койки

В нем смогут пройти лечение пациенты из отделений неврологии, травматологии и ортопедии

КРАСНОДАР, 15 октября. /ТАСС/. Многофункциональный реабилитационный центр на 132 койки круглосуточного пребывания откроют на базе Краевой клинической больницы №1 в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Новый реабилитационный центр на 132 койки круглосуточного пребывания будет создан на базе Краевой клинической больницы №1", - уточнили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что в больнице работает реабилитационное отделение на 40 коек. "Это не покрывает всех потребностей, особенно при необходимости многоэтапного восстановления пациентов. Новый центр позволит значительно увеличить возможности лечения", - подчеркнули в пресс-службе.

Как уточнили в министерстве, реабилитационный центр создается в здании бывшего лечебного корпуса функциональной хирургии и гастроэнтерологии.

"На объекте выполнено уже больше половины работ. Реконструкция ведется за счет краевых средств в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения", - добавили в ведомстве.

Комплексное лечение

"В новом центре будет развернуто 132 койки круглосуточного пребывания для пациентов из отделений неврологии, травматологии и ортопедии. Это позволит комплексно лечить различные заболевания, используя современное оборудование и индивидуальные программы реабилитации. Важно, что в центре смогут восстанавливаться и участники СВО после травм опорно-двигательного аппарата и нарушений периферической нервной системы", - сообщили в Минздраве.

Открытие центра позволит повысить доступность и качество специализированной реабилитационной помощи для жителей Краснодарского края, отметили в министерстве.