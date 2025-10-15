В Ставрополье представили выставку об истории русского военного духовенства

СТАВРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Выставка "Русское военное духовенство: история и современность" открылась на территории собора святого апостола Андрея Первозванного в Ставрополе. На выставке впервые широкой публике представлены некоторые предметы, фотографии и видеозаписи, передает корреспондент ТАСС.

"Выставка посвящена истории военного духовенства, начиная от первейших упоминаний о нем вплоть до наших дней. На протяжении тысячелетней истории священство и воинство неразрывно связаны. Нашим бойцам, как воздух, нужна поддержка на передовой", - сообщил ТАСС руководитель информационной службы синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Георгий Шабалов.

Выставка открылась в дни проведения Ставропольского форума Всемирного русского народного собора. Экспозиция рассказывает об истории военного духовенства, подготовке военных священников и их служении в зоне специальной военной операции.

"Выставка показывает, как выглядит военный священник, для чего он там находится, показаны святыни, которые священники берут с собой, представлен макет блиндажного храма, которых сегодня более сотни по всей линии соприкосновения, есть различные артефакты, которые найдены нашими военными священниками", - отметил иерей.

На выставке представлены комплекты облачения священников, используемые ими в зоне проведения специальной военной операции, книги военных священников, фотографии и видеозаписи с передовой, стяг и шевроны со Спасом Нерукотворным. Выставка подготовлена синодальным отделом Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

"Эта выставка - результат раздумий, исторических справок, деятельности наших священников в зоне специальной военной операции. Конечно, все на одной площадке не разместишь, но некоторые предметы и данные имеются", - сказал на открытии выставки председатель синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

XII Ставропольский форум Всемирного русского народного собора "Великая Победа: ответственность перед историей и будущим" проходит в Ставрополе с 15 по 17 октября. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками стали церковные деятели, представители общественности и органов госвласти, эксперты в области образования, науки, медиакоммуникаций и другие. В дни проведения форума в Андреевский собор Ставрополя доставили ковчег с частицами мощей святых - покровителей воинства.