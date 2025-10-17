В Мордовии создадут круглогодичный молодежный образовательный центр "Семья"

Задачей центра станет подготовка кадров в области семейной и социальной политики России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Власти Мордовии планируют создать в республике круглогодичный молодежный образовательный центр "Семья". Он займется подготовкой кадров в области семейной и социальной политики России, сообщили ТАСС в пресс-службе Росмолодежи.

"15 октября 2025 года подвели результаты отбора на право создать круглогодичный молодежный образовательный центр по направлению "Семья". Конкурс от Росмолодежи среди регионов выиграла Республика Мордовия. Об этом сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Заявку региона представлял глава республики, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Артем Здунов", - говорится в сообщении.

В своем Telegram-канале Гуров сообщил, что идея создания центра родилась на смене "Семья" форума "Территория смыслов". Так, участники предложили обучать кадры, которые занимаются семейной и демографической политикой. Среди инициатив по деятельности центра от семей - обеспечение жильем, нормы труда для молодых родителей, доступность инфраструктуры для мам с колясками, развитие семейных сообществ и продвижение семейных ценностей, поддержка студенческих семей.

Задачей центра станет подготовка кадров в области семейной и социальной политики России. Участниками программ в 2026 году станут до 5 тыс. человек, среди которых молодые семьи, представители государственных структур, курирующих семейную политику и социальную защиту, образование и демографическое развитие, а также представители некоммерческого сектора (НКО, молодежных объединений и профильных сообществ, реализующих программы поддержки).

Деятельность центра будет обеспечена поддержкой на федеральном уровне по нацпроекту "Молодежь и дети", а с 2026 года центр сможет претендовать на субсидию в размере до 180 млн рублей.

Поддержка семей в Мордовии

Во время представления заявки Здунов рассказал о мерах, принятых для поддержки демографии и молодых семей в Мордовии.

"В регионе последовательно наращиваются объемы строительства жилья и сопутствующей семейной и досуговой инфраструктуры. Мордовия является единственным регионом страны, где при рождении каждого ребенка семье списывается часть ипотечного кредита, а при рождении четвертого ребенка он погашается полностью. За 10 лет выплаты получили уже почти полторы тысячи семей с детьми, в том числе 200 семей с четырьмя и более детьми полностью погасили ипотечный кредит. С 1 ноября в регионе запускается программа поддержки семей работников бюджетной сферы, будем напрямую выделять квартиры для проживания по договорам найма и с правом выкупа", - отметил Здунов.

Глава республики подчеркнул, что развивается инфраструктура и в сфере здравоохранения. В 2023 году создан Республиканский центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков. Охваты насчитывают более 2,5 тыс. детей в год. Регион одним из первых в стране открыл отделение мужского репродуктивного здоровья. Весь этот опыт команда Мордовии вместе с профильной комиссией Госсовета готова масштабировать по всей стране.