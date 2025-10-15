Ветераны из Подмосковья получат выплату 40 тыс. рублей к годовщине битвы под Москвой

Единовременная материальная помощь ветеранам, награжденным медалью "За оборону Москвы", оказывается ежегодно

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Проживающие в Московской области ветераны, награжденные медалью "За оборону Москвы", получат единовременную выплату в размере 40 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"В этом году, в честь 84-й годовщины этого события, ветеранам Подмосковья, награжденным медалью "За оборону Москвы", будет направлена единовременная выплата в размере 40 тыс. рублей", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.

В пресс-службе добавили, что единовременная материальная помощь ветеранам, награжденным медалью "За оборону Москвы", оказывается ежегодно. Она предоставляется беззаявительно и осуществляется в автоматическом режиме, что обеспечивает своевременную поддержку ветеранов и упрощает процесс получения выплаты.

Как уточнили в министерстве, выплата поступит в ноябре.