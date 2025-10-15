Минздрав предложил обследовать женщин на наличие ВПЧ с 2026 года

В случае принятия новой программы госгарантий, расходы составят с учетом коэффициента дифференциации на указанный год 49,1 млрд рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Диагностические исследования на определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) и жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки предлагается включить в диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья у женщин. Об этом говорится в пояснительной записке к разработанному Минздравом России проекту постановления правительства о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

"На 2026 год в перечень исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья включены дополнительные диагностические исследования для женщин "Определение ДНК вируса папилломы человека" и "Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки", - говорится в сообщении.

В случае принятия новой программы госгарантий, расходы составят с учетом коэффициента дифференциации: на 2026 год - 49,1 млрд рублей, на 2027 год - 57,1 млрд рублей, на 2028 год - 65,7 млрд рублей.

Согласно тексту записки, в соответствии с паспортом национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" скорректированы объемы на проведение диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Утверждается, что в стране обеспечен охват 35% от численности женщин и мужчин в возрасте 18-49 лет, что составляет 21,3 млн человек.