В нацпарке Сочи показали детенышей переднеазиатского леопарда

Котят выпустят в дикую природу в 2027 году

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Детенышам переднеазиатского леопарда, которые родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, исполнилось полгода. Двое котят пока остаются в "ясельных" вольерах, но их уже готовят к переходу в новый сектор, сообщается в Telegram-канале центра.

В конце мая у пары Шивы и Филоу, прибывшей из Шведского зоопарка в 2020 году в Центр восстановления леопарда на Кавказе, родилось двое детенышей. Как рассказывали ТАСС в пресс-службе нацпарка Сочи, детеныши чувствовали себя хорошо, ели с аппетитом, много спали и активно набирали в весе, а "трепетная" мама Шива практически не отходила от них. В июле котятам поставили прививки, их выпустят в дикую природу в 2027 году.

"Котята Шивы активно растут, но пока еще продолжают находиться в "ясельных" вольерах. <...> Скоро малышам предстоит переход в сектор с большими охотничьими вольерами, а у нас появится возможность приступить в яслях к техническим работам после полугодового режима тишины", - говорится в сообщении.

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Северо-Осетинского заповедника, национального парка "Алания", Всемирного фонда дикой природы, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук, Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН, Московского зоопарка, при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.