Путин направил приветствие участникам фестиваля "Белая трость"

Президент РФ отметил, что благотворительный проект объединяет чутких, милосердных людей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVI Международного благотворительного фестиваля "Белая трость", отметив, что мероприятие является важным и долгожданным событием.

"Искренне рад, что ваш замечательный проект, который на протяжении многих лет поддерживает на творческом пути юных исполнителей, объединяет все больше неравнодушных, чутких, милосердных людей. Ведь для каждого участника фестиваль "Белая трость" - это важное, долгожданное событие и настоящий праздник, хорошая возможность заявить о себе, о своих талантах и способностях", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в ходе фестиваля ребята учатся мастерству у известных артистов, набираются опыта, а также находят верных товарищей и друзей.

Путин выразил убежденность, что мероприятие пройдет на высоком уровне, оставит самые добрые, незабываемые впечатления. Президент пожелал участникам, организаторам, гостям фестиваля удачи и всего самого доброго.

В 2025 году в отборочных этапах приняли участие более 800 детей с нарушениями зрения из Азербайджана, Армении, Абхазии, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, России. В финальном выступлении на сцене концертного зала "Москва" примут участие 50 финалистов, среди которых 15 ребят - воспитанники Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой.

Организатором Международного благотворительного фестиваля "Белая трость" выступает Благотворительный фонд Дианы Гурцкой помощи незрячим и слабовидящим детям "По зову сердца".