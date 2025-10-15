Путин наградил Александра Маршала орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Президент удостоил певца наградой за вклад в развитие отечественной культуры и искусства

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин удостоил певца Александра Маршала (Минькова) орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Это следует из указа главы государства.

"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Минькова Александра Витальевича", - указано в документе.

Александр Маршал родился 7 июня 1957 года в станице Кореновская (ныне город Кореновск) Краснодарского края. В 1987-1998 годах он входил в состав рок-группы "Парк Горького", был бас-гитаристом и солистом (с 1990 года, сменил в этом качестве покинувшего коллектив Николая Носкова). Группа, также известная как Gorky Park, преимущественно работала в США и исполняла англоязычную музыку.

В 1995 году, оставаясь музыкантом "Парка Горького", Маршал выпустил под настоящим именем дебютный сольный альбом с русскоязычными песнями - "От берега до берега".

С 2015 года Александр Маршал ведет на телеканале "Звезда" программу "Легенды армии". Заслуженный артист РФ (2007). Маршал награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017). Лауреат музыкальной премии "Золотой граммофон" (2001, 2003, 2015, 2017).