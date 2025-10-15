Путин открыл мостовой переход, который строили в том числе студотряды

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Представители студенческих строительных отрядов принимали участие в строительстве мостового перехода, в церемонии открытия которого 15 октября принял участие президент РФ Владимир Путин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов (РСО).

"В Сургуте состоялось торжественное открытие нового мостового перехода, в строительстве которого приняли участие студенческие строительные отряды. В церемонии открытия принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Летом 2025 года на объекте была организована всероссийская студенческая стройка "Звезда Оби", - говорится в сообщении.

Проект объединил порядка 400 участников студенческих отрядов из Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Чувашия, Новосибирской, Омской, Самарской, Тверской, Рязанской, Тюменской, Свердловской областей, Забайкальского и Красноярского краев, Санкт-Петербурга.

"Своим трудом ребята на деле доказывают, что молодежь и созидательный труд - понятия тождественные. И сегодня для нас особая ценность в том, что вклад участников нашего движения был высоко оценен. Президент России Владимир Путин, губернатор Югры Руслан Кухарук и жители региона приняли решение увековечить название всероссийской студенческой стройки, присвоив стратегически важному мосту имя "Звезда Оби". Это историческое событие", - отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель набсовета РСО Михаил Киселев.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2025 году в движении состоят более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России. ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.