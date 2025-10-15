Россиянам, покинувшим страну, создадут благоприятные условия для возвращения

Об этом говорится в тексте Концепции миграционной политики РФ, подписанной президентом России Владимиром Путиным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. В новой Концепции миграционной политики РФ сохранился пункт о благоприятных условиях возвращению в страну для лиц, способных стать полноправными членами российского общества.

"Миграционная политика должна быть направлена на создание благоприятного режима для добровольного переселения в Россию лиц (в том числе покинувших ее), которые способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества", - говорится в тексте концепции, подписанной президентом РФ Владимиром Путиным.

Аналогичный пункт содержится в Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.

В новой концепции, как и в предыдущей, уточняется, что нужно обеспечить соблюдение разумного баланса государственных, общественных и частных интересов, сохранить открытость России для тех иностранных граждан, которые не связывают с ней свое будущее или будущее своих детей и не намерены полностью интегрироваться в общество, но стремятся приехать в страну для туризма, трудовой или предпринимательской деятельности, получения образования, поддержания родственных, социальных и культурных связей с проживающими в РФ иностранными и российскими гражданами, соблюдают требования законодательства РФ, бережно относятся к ее материальным и культурным ценностям, окружающей среде и природным ресурсам, уважают многообразие региональных и этнокультурных укладов местного населения.

Также в новой концепции указывается, что власти РФ будут создавать условия для адаптации иностранных граждан "к правовым, социально-экономическим, культурным и иным условиям жизни в РФ".