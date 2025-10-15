В школе Москвы открыли бюст осетинского поэта Коста Хетагурова

Бюст установили по инициативе экс-полномочного представителя РСО - Алания при Президенте РФ Игоря Барскова

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 октября. /ТАСС/. Бюст основоположника осетинской литературы, поэта Коста Хетагурова открыли в московской школе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Хоть и нахожусь в день рождения Коста Хетагурова за пределами Осетии, почтил память поэта в Москве - принял участие в открытии бюста в московской школе №1164. Это место выбрано неслучайно: учебное заведение - побратим школы №1 города Беслана", - написал он.

Бюст установлен по инициативе экс-полномочного представителя РСО - Алания при Президенте РФ Игоря Барскова. Памятник стал частью проекта "Аллея российской славы".

Осетинский поэт и художник Коста Хетагуров родился 15 октября 1859 года. Он считается основоположником литературного осетинского языка. В 1899 году Хетагуров выпустил поэтический сборник "Осетинская лира", в котором были впервые опубликованы и стихи для детей на осетинском языке. Он много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. Его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин "Особа".