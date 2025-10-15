В Карелии более 600 человек приняли участие в ярмарке вакансий для участников СВО

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 октября. /ТАСС/. Ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей прошла в 17 кадровых центрах Карелии при поддержке Фонда защитников Отечества. В ней приняли участие более 600 человек, каждый второй получил приглашение к работодателям на повторное собеседование, сообщили в Управлении труда и занятости региона.

В мероприятии участвовали 87 работодателей, они представили более 1,4 тыс. рабочих мест с зарплатными предложениями от 37 тыс. до 100 тыс. рублей. В частности, требовался контролер сварочных работ, инженер-технолог, токарь-карусельщик, машинист крана, бухгалтер, специалист по кадрам и другие.

"На ярмарке граждане имели возможность не только пройти собеседование с работодателями, но и получить информацию о всех мерах поддержки по линии органов службы занятости, в том числе и об обучении и о содействии начала собственного дела <...>. Так, например, 13 соискателей из числа ветеранов СВО открыли свое дело по таким направлениям, как рыболовство, пассажирские перевозки, производство мебели, ремонтные работы, выпечка хлебобулочных изделий и другим" - рассказала заместитель начальника Управления труда и занятости региона Наталья Кушнерова.

В рамках ярмарки вакансий в 10 кадровых центрах республики прошли встречи клубов работодателей, также было организовано профтестирование, консультации об обучении и открытии своего дела.

С начала года по нацпроекту "Кадры" жители Карелии из числа участников СВО и членов их семей получили почти 800 мер господдержки по профориентации, социальной адаптации и психологической поддержке. В регионе действует новый закон о квотировании рабочих мест, принятый по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова. Предприятия и организации со штатом более 100 человек обязаны выделять 1% рабочих мест для участников специальной военной операции.