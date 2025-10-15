В России будут совершенствовать цифровой учет мигрантов

Это должно помочь профилактике, выявлению и пресечению нарушений законодательства

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Совершенствование цифрового учета иностранных граждан остается одним из направлений миграционной политики России. Это следует из утвержденной президентом страны Владимиром Путиным концепции.

Одна из указанных в документе задач - совершенствование профилактики, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства РФ, "внедрение современных информационных технологий для обеспечения контроля в сфере миграции".

В концепции приводятся конкретные меры, с помощью которых планируется решать эту задачу. "Совершенствование технологических средств учета иностранных граждан по месту пребывания в РФ, в том числе создание системы, позволяющей регулировать миграционные потоки", - значится в их числе.

Власти рассчитывают эффективно регулировать миграционные потоки "на основе широкого внедрения информационных технологий и использования биометрических данных" при осуществлении госконтроля и предоставлении госуслуг. В том числе планируется цифровизовать наем мигрантов, усовершенствовать механизм квотирования, повышать ответственность работодателей.

Также для борьбы с преступностью будут модернизировать технику, которую правоохранители используют для идентификации мигрантов. В том числе речь идет об обновлении "бесконтактных устройств, позволяющих отождествлять иностранных граждан с предъявляемыми ими личными документами, выявлять лиц, въезд которым в РФ не разрешен, в том числе которые оформили документы на других лиц". Планируется повышать эффективность исполнения решений о выдворении и депортации.

Кроме того, концепция предполагает совершенствование административных процедур и межведомственного взаимодействия, формирование информационного профиля иностранного гражданина.