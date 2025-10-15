В Рыбинске откроется фотовыставка в поддержку семей бойцов СВО

По словам мэра города Дмитрия Рудакова, проект объединил семьи, которые ждут домой своих отцов, мужей, сыновей

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Фотовыставка "Жена героя", организованная в поддержку семей бойцов СВО, откроется 25 октября в Рыбинске Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.

"Выставка "Жена героя" откроется в Рыбинском музее-заповеднике 25 октября. Этим летом 25 рыбинских семей приняли участие в фотопроекте, который поддерживает матерей и жен военнослужащих. Идея принадлежит Екатерине Колотовкиной из Самары, проект создан супругой генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина, участника военных операций, командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа", - написал мэр.

По словам Рудакова, проект объединил семьи, которые ждут домой своих отцов, мужей, сыновей. Проект в Рыбинске реализовало управление молодежной политики при поддержке Комитета семей воинов Отчества Ярославской области и Молодежного центра "Максимум". Выставка будет работать до 15 декабря.

"Социальные партнеры проекта - фотографы и владельцы студии, визажисты, парикмахеры. Спасибо всем за участие", - отметил Рудаков.