В ОП предложили компромисс между обязательной и добровольной медиацией супругов

Бывают случаи, когда общение между мужем и женой невозможно или опасно для одного из них, отметил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Идея обязательной медиации при разводе должна быть доработана так, чтобы суд всегда предлагал эту опцию супругам, но они имели возможность отказаться. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Бывают случаи, когда общение между супругами невозможно или опасно для одного из супругов, например, это связано с насилием. Этап медиации должен стать обязательным в качестве предложения сторонам при рассмотрении дел в суде, но также должен сохраниться принцип добровольности", - сказал он, комментируя разработку законопроекта, предусматривающего обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака.

Общественник предложил делить семейную медиацию на три этапа: управление конфликтами, развод и совместное воспитание детей после него. "Медиация при разводе нужна, когда родители не только не хотят, но и не могут жить вместе. Тогда важно, чтобы развод прошел в максимально бережной по отношению к детям форме. Не все супруги готовы к открытым обсуждениям, а доверительность в отношениях часто полностью утрачивается. Если ее удастся восстановить хотя бы на минимальном уровне, тогда можно говорить о защите интересов детей и сохранении родительских обязанностей", - пояснил эксперт.

Собеседник агентства добавил, что нужно проводить медиацию при разводе "с целью не только сохранения материальных обязательств по воспитанию детей, но и защиты права ребенка на общение с обоими родителями, бабушками и дедушками с двух сторон". "Это, на мой взгляд, сегодня самая "серая", если не "черная" зона. В этой области нужно начинать работать незамедлительно. Причем, как мы видим по обращениям в Общественную палату и по накалу страстей в сообществах, одинаково нарушают права как отцы, так и матери", - подчеркнул демограф.

Министр юстиции Константин Чуйченко ранее сообщал о разработке законопроекта, предусматривающего обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака. По его словам, медиатор может помочь супругам сохранить семью, прежде чем они окончательно решат расстаться. Законопроект с соответствующей инициативой Минюст начал разрабатывать еще в 2024 году.