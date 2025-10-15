Вильфанд сообщил об экстремально холодной погоде на юге Сибири и ДФО

Температура воздуха там опустилась до минус 16 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Температура воздуха опустилась до минус 16 градусов на юге Сибири и Дальнего Востока, что является экстремально холодной погодой для этих регионов в октябре, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Где по-прежнему очень холодно, экстремально холодно, так это на юге Сибири и Дальнего Востока. Вот в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура на 6-8 градусов ниже нормы, там температура опустилась до минус 12. Это холодная погода для середины октября", - рассказал он.

В Туве и Хакасии температура тоже опустилась ниже минус 10. "В Иркутской области до минус 15-16 градусов морозы. В Забайкалье, Бурятии в Амурской области до минус 15 градусов. Здесь температура существенно ниже нормы, необычно холодно", - добавил он.

На севере азиатской части, в Сибири, на Таймыре, на севере Якутии температура установилась выше нормы, на 4-6 градусов. "Ночью там до минус 10-12 градусов, дневные температуры - минус 1-2, но все равно отрицательные", - отметил Вильфанд.