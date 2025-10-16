Вильфанд: к концу рабочей недели в Москву придет потепление

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что 19 и 20 октября ожидается небольшое понижение температуры

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Потепление придет в Москву к концу рабочей недели, воздух прогреется до плюс 10 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода сейчас пришла к своей норме - отклонение составляет всего 1-1,5 градуса. В этом смысле с метеорологической точки зрения погода нормальная. Но с другой стороны - это такая настоящая осенняя облачная погода. С завтра будут прояснения наконец-то, и только по области местами пройдет небольшой дождик. Ночью температура от 0 до плюс 2 градусов в Москве, по области даже до минус 1 градуса, а днем чуть повысится, уже 5-7 градусов. К концу рабочей неделе установится довольно теплая погода, температуры в диапазоне от 8 до 10 градусов. Ночные температуры тоже положительные, от 4 до 6 градусов", - сказал он.

При этом в воскресенье и понедельник ожидается небольшое понижение температуры - 19 октября ночью температура составит от 0 до 5 градусов, а в ночь на понедельник - от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем воздух прогреется до 5-6 градусов.

"Если задаться вопросом, есть ли на территории нашей страны регионы, где погода сохранилась теплая, ответ отрицательный. Температура воды даже на Черноморском побережье Кавказа уже ниже 20 градусов. На курортах Крыма тоже уже температура около 18 градусов, еще более низкая. Температура воздуха не превышает 20 градусов. Там тоже температурный фон примерно около нормы", - добавил Вильфанд.