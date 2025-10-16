В РФ средняя предлагаемая зарплата в игровой индустрии выросла на 53% за год

В среднем по стране она достигла 103 582 рублей в месяц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Спрос на геймеров-стримеров в России в последние годы растет, также средние предлагаемые зарплаты в игровой индустрии за год увеличились на 53%. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Российский рынок гейминга демонстрирует не только финансовую устойчивость, но и создает спрос на принципиально новые цифровые профессии. Средняя предлагаемая зарплата в игровой индустрии за год выросла на 53%, в среднем по России достигнув уровня в 103 582 рублей в месяц", - говорится в итогах исследования.

Подчеркивается, что финальный доход сотрудников в игровой индустрии связан с их личной популярностью, масштабом проектов, количеством подписчиков и умением монетизировать контент.

Среди работодателей наибольшим спросом пользуются создатели развлекательного контента - стримеры, на них пришлось 85,9% всех вакансий в индустрии. Работодатели все чаще делают ставку на прямое взаимодействие с аудиторией через стриминг и видеоконтент. На втором месте с долей вакансий в 15,1% находятся геймер-бустеры - профессиональные игроки, помогающие обычным пользователям развивать игровые аккаунты. Эта профессия также существует на стыке игрового мастерства и сервиса, подтверждая тренд на кастомизацию игрового опыта.

Аналитики также проанализировали, в каких регионах страны представителям гейминг-индустрии предлагают наиболее высокие зарплатные предложения. Так, Красноярский край оказался лидером - средние предлагаемые зарплаты в регионе достигли 109 718 рублей в месяц. В топ-3 также вошли Московская область (107 460 рублей в месяц) и Свердловская область (103 593 рублей в месяц).

"Интерес соискателей к вакансиям стримеров увеличился на 17% год к году. Мы видим, как формируется новая экосистема найма, ориентированная на создание и монетизацию контента. Сегодня таких специалистов ищут не только стриминговые платформы, но также есть запрос со стороны брендов: рекламные агентства, маркетплейсы, IT-компании и даже представители FMCG-сегмента активно ищут таких специалистов для прямых интеграций. При этом доходы топовых стримеров исчисляются сотнями миллионов рублей, во многом за счет рекламных интеграций. Стриминг - это уже не хобби, а полноценная медиа-индустрия с живыми рекламными кампаниями, турнирами и коллаборациями. Более того, приход в индустрию знаменитостей, ранее далеких от гейминга, лишь подтверждает этот тренд", - пояснил директор категории "Офисные профессии" "Авито работы" Кирилл Пшеничных.