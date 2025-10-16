Доброволец Миннис: британцев за службу в ВС РФ преследовали на родине

По законам Великобритании, их могут посадить в тюрьму в родной стране

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Семьи британских добровольцев были подвергнуты преследованиям и нападениям с применением физической силы за службу их родственников в рядах российской армии. Об этом ТАСС заявил воюющий на стороне России доброволец из Британии Эйден Миннис.

"Если кто-то из нас вернется [в Великобританию], то нас будут преследовать по закону и посадят в тюрьму как террористов и военных преступников. При этом любой британец, сражающийся за Украину, может свободно ездить туда и обратно. Многие члены наших семей подвергались преследованиям и физическим нападениям. Их дома грабили, а службы безопасности подвергали их постоянным обыскам", - сказал он.

Ранее стало известно, что Миннис сжег свой паспорт после угроз правительства Великобритании лишить его гражданства из-за поддержки России. Соответствующее видео появилось на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сам доброволец отметил, что не намерен возвращаться на родину, поскольку его там могут убить.