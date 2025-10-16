ТАСС: чемпион мира по тхэквондо Четинбаг перед арестом хотел уйти на СВО

Спортсмен был арестован по делу о мошенничестве в составе преступной группы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Обвиняемый в особо крупном мошенничестве чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг незадолго до своего задержания пытался отправиться на СВО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Незадолго до задержания Четинбаг заключил контракт с Минобороны, планировал принять участие в СВО на Украине", - сказал собеседник агентства. Как следует из материалов судебного заседания о продлении ареста спортсмену, его адвокат сказал в ходе процесса, что "Четинбаг не скрывался, а служил", но не уточнил, что он имел в виду. На основании этого защитник просил передать дело на рассмотрение в военный суд, однако в этом ему было отказано.

Четинбаг был арестован по делу о мошенничестве в составе преступной группы, которая была создана не позднее февраля 2025 года. В нее также входили несколько бывших полицейских.

По версии следствия, организатор группировки находил в Москве граждан, которые занимаются криптовалютой. Четинбаг, пользуясь тем, что был хорошо знаком с потерпевшими, встречался с ними и передавал информацию о них подельникам. Затем соучастники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, угрожали потерпевшим проведением оперативных мероприятий и задержанием за якобы совершенные преступления, в том числе за содействие террористической деятельности. После злоумышленники заставляли жертв переводить цифровые активы "в обмен на свободу". Сумма ущерба превысила 4 млн рублей.