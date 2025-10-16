Число прибывших в КНР по безвизу иностранцев выросло на 48,3%

В третьем квартале 7,2 млн перешли границу по безвизовому режиму, сообщило Государственное управление по делам миграции

ШАНХАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Число иностранцев, приехавших в Китай в третьем квартале по безвизовому режиму, составило 7,2 млн, что на 48,3% больше в годовом исчислении. Об этом сообщило Государственное управление по делам миграции КНР.

Всего число иностранцев, посетивших Китай в указанный период, составило 10 млн.

В третьем квартале миграционное ведомство зафиксировало 178 млн случаев пересечения границы.

Безвизовый режим для граждан РФ, отправляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Россияне с обычным загранпаспортом теперь могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Мера носит пробный характер и будет действовать по 14 сентября 2026 года. В Пекине уточнили, что россияне могут приехать в Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей или обмена визитами.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном во Владивостоке в сентябре сообщил, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР. Работа по этому направлению уже ведется.