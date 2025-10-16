"Известия": в России могут расширить список опасных пород собак

В перечень могут включить алабаев, немецких овчарок, хаски, ротвейлеров, доберманов и бультерьеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Межфракционная группа депутатов Госдумы подготовила поправки к законопроекту, предусматривающие расширение списка опасных пород собак, а также запрет на выгул крупных животных детьми, нетрезвыми и недееспособными гражданами. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на текст документа.

Как напоминает издание, 24 сентября Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете выгула опасных собак детьми до 16 лет и гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Кабмин тогда рекомендовал доработать инициативу, отметив, что опасными могут быть любые крупные собаки, обладающие значительной физической силой.

Согласно доработанным предложениям, в перечень опасных пород могут войти ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры. В качестве одного из вариантов также предлагается считать потенциально опасными всех собак, чья высота в холке превышает 30 или 40 сантиметров.

"В первом варианте поправок мы говорим: раз есть перечень правительства [потенциально опасных собак], но там всего 12 пород, которых и в России особо нет, то тогда давайте его расширять. И второй подход: мы предлагаем включить все потенциально опасные породы из списка правительства плюс те, у кого высота в холке (место между шеей и верхней частью спины) больше, например, 30 или 40 см. Давайте обсуждать", - рассказал "Известиям" член рабочей группы, депутат Госдумы Александр Спиридонов.

В соответствии с инициативой, детям до 14 лет может быть запрещено выгуливать собак выше 30 см, а подросткам от 14 до 16 лет - выше 40 см. Аналогичные ограничения предлагается распространить на граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсичного опьянения, а также на признанных недееспособными. Как уточняет издание, под "недееспособными" подразумеваются те граждане, которые из-за психического расстройства не могут осознать значение своих действий или руководить ими.

Кроме того, депутаты готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за нарушение новых правил. Конкретные суммы будут определены после принятия законопроекта во втором чтении, уточнил Спиридонов.