В Москве ЗАГСы будут проводить регистрации брака в январские праздники 2026 года

Первые церемонии в 2026 году пройдут 5 января в Митинском дворце бракосочетания и во Дворце бракосочетания №3

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака в январские праздники, первые торжественные церемонии в новом году пройдут 5 января. Об этом сообщила ТАСС начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Столичные ЗАГСы будут проводить торжественные церемонии бракосочетания в январские праздники. Некоторые молодожены специально ждут открытия слотов на эти дни, чтобы начать новый календарный год с важного этапа. Так, с 5 по 11 января в Москве для молодоженов будут открыты дворцы бракосочетания №1, №3 и №4, Таганский, Кутузовский, Шипиловский дворцы бракосочетания, Дворец бракосочетания Южное Бутово и новый Митинский дворец бракосочетания. Дворцы бракосочетания №1 и №4 традиционно ждут всех молодоженов 31 декабря", - сказала Уханева.

Первые церемонии бракосочетания в 2026 году пройдут 5 января в Митинском дворце бракосочетания и во Дворце бракосочетания №3. В Кутузовском и Шипиловском дворцах бракосочетания пары будут ждать 6 января, а 7 января зарегистрировать брак можно в Таганском дворце бракосочетания и во Дворце бракосочетания Южное Бутово. Дворцы бракосочетания №1 и №4 будут работать с 9 января.

"В январские праздники во дворцах бракосочетания царит особая праздничная атмосфера: специально к праздникам дворцы бракосочетания украшают новогодним декором и ставят елки. Свадебная фотосессия в это время также получается красивой и сказочной: главная изюминка всех фотографий - заснеженная столица в ярких разноцветных огнях", - добавили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.