Омская область получит дополнительные средства на газификацию частных домов

Общий объем субсидии превысит 367 млн рублей
Редакция сайта ТАСС
06:41

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Омская область получит дополнительное финансирование на работу по снижению выбросов в атмосферу, средства направят на газификацию частного сектора. Соответствующее распоряжение подписало правительство РФ, сообщает пресс-служба кабмина.

"Омская область получит дополнительное финансирование на реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в рамках федерального проекта "Чистый воздух", - указано в сообщении.

Уточняется, что дополнительный объем субсидии направят на газификацию частного сектора в Омске - перевод жилых домов с печного на газовое отопление.

"С учетом нового распоряжения общий объем субсидии, выделенный региону на эти цели в 2025 году, превысит 367 млн рублей", - подчеркнули в кабмине.

Федеральный проект "Чистый воздух" реализуется в 12 промышленных городах России, включая Омск, а с сентября 2023 года к нему подключились еще 29 городов из 16 регионов. В этих городах реализуются комплексные планы мероприятий по снижению выбросов от промышленных предприятий, объектов энергетики и транспорта.

До конца 2026 года 12 городам-участникам предстоит снизить общий объем выбросов не менее чем на 20%, а новым городам-участникам до конца 2030 года необходимо достичь аналогичного показателя по сравнению с 2020 годом. 

