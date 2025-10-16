Суд разрешил конфисковать авто у пьяных водителей

Конфискация будет проводиться "невзирая на материальное положение или условия жизни"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил конфискацию автомобилей у водителей, совершивших нарушения в состоянии опьянения или после лишения прав, получения судимости либо административного наказания, несмотря на их материальное положение или условия жизни. О решении сообщили в пресс-службе суда.

"По смыслу уголовного закона применение данной нормы не зависит от условий жизни и материального положения осужденного, для ее применения необходимо наличие совокупности двух обстоятельств: во-первых, принадлежность транспортного средства осужденному, во-вторых, использование осужденным транспортного средства при совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ст. 264.1 или 264.3 УК РФ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, осужденный фигурант уголовного дела был приговорен к 240 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Кроме того, в соответствии с п. "д" ст. 104.1 УК РФ суд конфисковал у него автомобиль Mercedes-Benz CLA 200.

Установлено, что мужчина управлял машиной в состоянии опьянения, при этом ранее подвергался административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Сторона защиты обжаловала решения судов, выразив несогласие с примененной конфискацией. В обоснование позиции защитник указал, что Mercedes якобы принадлежал не осужденному, а другому лицу, в подтверждение чего предоставил договор купли-продажи и акт приема-передачи транспортного средства. Тем не менее суд установил, что по договору купли-продажи, карточке ТС и свидетельству о его регистрации, которые предоставила ГИБДД, собственником автомобиля на момент преступления был именно осужденный. В итоге кассационный суд не нашел оснований для отмены или пересмотра приговора, оставив жалобу адвоката без удовлетворения.