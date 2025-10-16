У семей участников СВО может появиться программа культурной поддержки

В числе ключевых механизмов реализации программы глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова называет регулярное предоставление бесплатного или льготного доступа к театрам, выставкам, концертам и кинопоказам

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением о создании федеральной программы культурной поддержки семей участников специальной военной операции (СВО). Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Считаю целесообразным инициировать разработку и запуск государственной программы "Культурная поддержка" - специализированного направления в рамках национального проекта "Культура", ориентированного на системную интеграцию семей мобилизованных граждан, добровольцев и контрактников в культурное пространство Российской Федерации", - говорится в обращении.

В числе ключевых механизмов реализации программы Лантратова называет регулярное предоставление бесплатного или льготного доступа к театрам, выставкам, концертам и кинопоказам, а также учреждение статуса "Культурный партнер" для учреждений культуры, проводящих не менее трех мероприятий в квартал для семей участников СВО. Такие учреждения, по ее словам, смогут быть включены в федеральные и региональные реестры с правом на организационно-финансовые преференции.

Кроме того, депутат предлагает создать единый цифровой сервис на базе платформы "Госуслуги" - для информирования семей о культурных мероприятиях, отправки персонализированных приглашений и обратной связи в органы исполнительной власти.

Лантратова также отметила успешный опыт Вологодской области, где с 2022 года действует программа "Культурный вторник". В ее рамках семьи участников СВО приглашаются в театры, музеи и на концерты преимущественно за счет средств регионального бюджета. "Этот проект доказал свою эффективность как механизм мягкой социальной адаптации, снижения эмоционального напряжения, укрепления морального духа и формирования чувства сопричастности к общему национальному делу. Опыт Вологодской области получил положительную оценку как среди участников, так и со стороны культурных учреждений региона и может быть масштабирован на федеральный уровень", - подчеркнула она.