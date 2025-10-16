В ОНФ рассказали о шестикласснике из Читы, передавшем свой мотоцикл бойцам СВО

Артем Карибян поблагодарил военнослужащих за то, что может спокойно спать по ночам, гулять и обнимать своих родных

Редакция сайта ТАСС

© Народный фронт/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Шестиклассник из Читы Артем Карибян стал участником всероссийской акции "Все для Победы", решив передать бойцам СВО свой личный мотоцикл. Об этом ТАСС сообщили в президентском движении.

С 10 лет Артем мечтал о питбайке, и родители исполнили его мечту, подарив мотоцикл на день рождения. Однако после того, как мальчик увидел видео, где пожилой мужчина отправил на фронт старенький "Урал", он решил последовать примеру.

"Если уж дедушка смог, смогу и я. Это благодарность от меня бойцам за то, что я могу спокойно спать по ночам, гулять, обнимать своих родных", - сказал школьник. Родители поддержали решение сына. В это же время в Народный фронт обратился военнослужащий - участник СВО из Забайкалья, чьему подразделению требовалась быстрая и проходимая техника. Так решение Артема и реальная потребность бойцов совпали.

"Мотоцикл будет доставлен в зону специальной военной операции - Народный фронт уже организует его транспортировку на передовую", - сказали ТАСС в Народном фронте.

Представители движения приехали в школу №8, где учится Артем, чтобы лично поблагодарить мальчика и вручить ему статуэтку "Народные полки НФ".