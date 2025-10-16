В парке музея-заповедника "Царицыно" фонтан накрыли надувным куполом

Воздухоопорный купол состоит из восьми секторов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зимнему периоду музыкальный светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" на юге столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжаем мероприятия по консервации впреддверии холодов столичных фонтанов. Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем специальными конструкциями. Только светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" ежегодно накрываем специальным надувным куполом", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что воздухоопорный купол состоит из восьми секторов, каждый весом 400 кг, и центральной соединительной детали. Для поддержания его формы круглосуточно работает вентилятор, расположенный в специально оборудованном помещении.

"Два года назад был завершен капитальный ремонт фонтана: полностью заменили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, обновили внешний вид сооружения. Установили новую систему видеонаблюдения и современную охранно-пожарную сигнализацию", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что фонтан в парке музея-усадьбы "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. Его подсветка организована при помощи подводных светильников. Более 800 струй под музыку поднимаются на высоту до 15 м. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций.