Минпросвещения поддержало включение фиджитал-спорта в программу по физкультуре

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что фиджитал-спорт - одно из перспективных направлений, и важно популяризировать его среди подрастающего поколения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал инициативу министра спорта, председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева о включении в программу по физической культуре двух новых дисциплин: фиджитал-спорта и лыжных гонок. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В Министерстве спорта России состоялась рабочая встреча министра просвещения России Сергея Кравцова с министром спорта, председателем Олимпийского комитета РФ Михаилом Дегтяревым и губернатором Тульской области, руководителем комиссии Госсовета по спорту Дмитрием Миляевым. Главными темами стали: подготовка к предстоящему заседанию президентского Совета по спорту, развитие школьного и детско-юношеского спорта.

"Сейчас модули уроков физкультуры проводятся по 32 видам спорта. Минспорт предложил скорректировать список и включить в него фиджитал-спорт, лыжные гонки. Глава Минпросвещения поддержал инициативу", - говорится в сообщении.

Кравцов отметил, что фиджитал-спорт - одно из перспективных направлений, и важно популяризировать его среди подрастающего поколения. "Совместно с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта Минпросвещения РФ готовит проект вариативного - факультативного - модуля фиджитал-спорта. Благодаря президентским программам строительства и капитального ремонта образовательных организаций на сегодняшний день в большинстве школ созданы качественные условия для занятий спортом. В том числе благоустроены прилегающие территории. Создано полноценное спортивное звено", - приводятся в сообщении слова министра просвещения.

По информации ведомства, в ходе встречи была затронута тема использования школьной инфраструктуры. Минспорт и Минпросвещения договорились проработать возможность открытия таких объектов для граждан, но с учетом требований безопасности.

"Мы уделяем большое внимание развитию школьных спортивных клубов. Начиная с 2020 года создано 38 тыс. клубов - практически в каждой школе страны", - привели в пресс-службе слова министра просвещения.