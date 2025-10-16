Российские образовательные учреждения и компании стали лауреатами премий ФАО

В число лауреатов вошли Казанский и Белгородский аграрные университеты и российский химически холдинг "Фосагро"

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Казанский и Белгородский аграрные университеты и российский химически холдинг "Фосагро" вошли в число лауреатов премии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Как сообщили корреспонденту ТАСС в постоянном представительстве РФ при ФАО, награждение состоялось в рамках отмечаемого 80-летия ООН и ФАО.

"Казанский и Белгородский аграрные университеты и российский химически холдинг "Фосагро" были отмечены в номинации "за вклад в управление земельными, почвенными и водными ресурсами для обеспечения устойчивого сельского хозяйства и продовольственной безопасности". Отбор лауреатов проводился почти год, а сама премия приурочена к 80-летию ФАО", - сообщили в диппредставительстве.

Российские учреждения и компании есть и среди лауреатов других аналогичных премий. "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии был признан одним из лучших в номинации "устойчивые системы производства пищевых продуктов из водных ресурсов". Федеральный центр охраны здоровья животных стал лауреатом премии "Устойчивое ведение животноводства, единое здоровье и обеспечение здоровья животных для продовольственной безопасности", - добавили в постпредстве.

Российские научные учреждения, работающие по профильным направлениям, входящим в компетенцию ФАО, всегда поддерживали активное сотрудничество с организацией в выработке рекомендаций и обмене знаниями. Эксперты ФАО используют наработки российских исследователей.

Российская компания "Фосагро", ведущий производитель фосфорсодержащих удобрений, участвует в финансировании программ ФАО. Это сотрудничество продолжается с 2018 года. Ранее сообщалось, что российская компания выделила в общей сложности $5,4 млн на программы по повышению эффективности мер по устойчивому управлению мировыми почвенными ресурсами.

Отмечаемый 16 октября Всемирный день продовольствия проходит под знаком 80-летия ФАО. На торжественной церемонии в римской штаб-квартире организации ожидаются представители руководства Италии, Папа Римский Лев XIV и ряд коронованных особ. На протяжении всей недели проводится юбилейная программа. Одним из центральных событий станет открытие Музея ФАО, передает ТАСС.