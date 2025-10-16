В Карелии ввели штрафы за публикацию информации о применении БПЛА

За нарушение физическим лицам придется заплатить от 1 тыс. до 3 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли изменения в региональный закон "Об административных правонарушениях", которые предусматривают ответственность в виде штрафа за нарушение запрета на публикацию информации о беспилотных летательных аппаратах. В частности, физическим лицам придется заплатить от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а юрлицам - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, сообщили в парламенте региона.

"Согласно принятым изменениям в закон "Об административных правонарушениях", неисполнение или ненадлежащее исполнение решений главы Республики Карелия (Оперативного штаба Республики Карелия) <...> влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Ранее оперативный штаб Карелии для обеспечения безопасности жителей региона запретил публиковать и распространять фото- и видеоматериалы, которые могут раскрыть места расположения сил и средств Министерства обороны РФ, а также видов боевой техники. Под ограничение попало и размещение информации о расположении систем связи, объектов топливно-энергетического комплекса и промышленности, мостов и иных критически важных и потенциально опасных объектов.

Также не допускается публикация и распространение информации о возможном использовании и последствиях применения беспилотных летательных аппаратов, в том числе сведений, которые могут указать их тип, места нахождения, траектории полета, атакованные объекты и факты поражения БПЛА.

В парламенте добавили, что запреты не распространяются на работу уполномоченных органов власти. Указанные материалы могут размещать СМИ, учрежденные исполнительными органами и органами местного самоуправления региона, включая их аккаунты и официальные страницы в соцсетях.