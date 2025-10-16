В Подмосковье тест на выявление наркотиков в организме прошли 60 тыс. подростков

Осмотры проводятся только специалистами наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности, строгом соблюдении врачебной тайны с помощью приборов экспресс-анализаторов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Свыше 60 тыс. школьников и студентов Московской области с начала текущего года прошли профилактические медицинские осмотры, направленные на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Специалисты Московского областного наркологического диспансера проводят регулярные профилактические осмотры учащихся в школах, подмосковных вузах, а также профессиональных образовательных учреждений. Благодаря таким мероприятиям, мы можем оценить картину потребления наркотиков среди молодежи, а также выстроить нашу дальнейшую работу. Всего с начала этого года в Подмосковье профилактические осмотры на употребление наркотических и психотропных веществ прошли более 60 тыс. учащихся", - привели в тексте слова главного врача Московского областного наркологического диспансера Московской области Виталия Холдина.

В пресс-службе добавили, что по итогам тестирования работа ведется по нескольким направлениям - профилактическая работа со всеми группами, с теми, кто уже пробовал наркотики и с группами риска.

Подчеркивается, что профилактические осмотры проводятся только специалистами наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности, строгом соблюдении врачебной тайны с помощью приборов экспресс-анализаторов. Сведения о результатах осмотра каждого участника являются конфиденциальными и не разглашаются.