В Москве утвердили тарифы для семи новых маршрутов между столицей и Подмосковьем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о тарифах на проезд для семи новых смежных межрегиональных маршрутов наземного общественного транспорта между Москвой и Московской областью, которые начнут работу в октябре и ноябре. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Для более удобной адаптации пассажиров тарифное меню на новых маршрутах максимально приближено к действующим тарифам на аналогичных областных маршрутах. Разовая поездка на маршруте № 1345 будет стоить 77 рублей по карте "Тройка" по тарифу "Кошелек" и 78 рублей по банковской карте. Стоимость проезда по маршруту № 1443 составит 72 рубля по карте "Тройка" по тарифу "Кошелек" и 73 рубля по банковской карте", - сообщается на сайте.

Проезд на маршруте № 1290 составит 90 рублей по карте "Тройка" по тарифу "Кошелек" и 91 рубль по банковской карте.

Разовая поездка на маршруте № 1101 будет стоить 100 рублей по карте "Тройка" по тарифу "Кошелек" и 101 рубль по банковской карте. Стоимость проезда по маршруту № 1818 составит 63 рубля по карте "Тройка" по тарифу "Кошелек" и 64 рубля по банковской карте.

На маршрутах № 1469 и № 1139 тарификация при оплате проездов будет зональной. Стоимость проезда на маршруте № 1469 с учетом дальности поездки составит 63-72 рубля по карте "Тройка" по тарифу "Кошелек", 64-73 рубля по банковской карте. Проезд на маршруте № 1139 с учетом дальности поездки будет стоить 63-105 рублей по тарифу "Кошелек", 64-106 рублей по банковской карте. Для оплаты проезда необходимо валидировать билет на вход и выход.

На маршрутах, передаваемых в октябре и ноябре, также будут действовать "Единые" проездные билеты без ограничения количества поездок с зоной "Пригород": 30 дней - стоимостью 3 940 рублей; 90 дней - стоимостью 10 080 рублей; 365 дней - стоимостью 29 400 рублей. Это позволит пассажирам экономить на поездках до 60% в год. Кроме того, в целях социальной поддержки обучающихся будут действовать "Единые" льготные проездные билеты для обучающихся без лимита поездок на 30 и 90 дней с зоной "Пригород" стоимостью 1 390 рублей и 3 960 рублей соответственно.

Смежные региональные маршруты

По договоренности между правительствами Москвы и Московской области в 2025 году в систему московского транспорта планируется включить 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном и западном направлениях.

В результате на этих маршрутах будут внедрены стандарты московского транспорта. Для удобства пассажиров разработан специальный дизайн автобусов межрегиональных маршрутов, чтобы их можно было легко отличить от городских.

С начала года передано уже 6 маршрутов наземного транспорта, которые соединяют Москву с ближайшим Подмосковьем. В рабочие дни на маршрутах работает 42 современных автобуса российского производства. Всего на 6 маршрутах было совершено уже более 400 тыс. поездок.

На октябрь и ноябрь намечен запуск 7 смежных межрегиональных маршрутов.

В октябре к перевозкам приступят 2 маршрута: № 1345 (бывш. № 345) Метро "Ховрино" - МЦД Химки; № 1469 (бывш. 469) Метро "Планерная" - МЦД Химки. В ноябре транспортное обслуживание начнут 5 маршрутов: № 1443 (бывш. № 443) Метро "Беломорская" - Метро "Беломорская"; № 1290 Метро "Крылатское" - 62-я гор. б-ца; № 1101 Метро "Крылатское" - Барвиха; № 1818 (бывш. № 818) Метро "Филевский парк" - Международный университет; № 1139 (бывш. № 139) Метро "Филевский парк" - Мкр. Новая Трехгорка.

Как уточняется на сайте, до конца этого года планируется планомерно запускать по несколько маршрутов в месяц, чтобы пассажирам было удобнее привыкать к изменениям. Таким образом, всего 2025 году планируется запустить 25 маршрутов Московского транспорта в ближайший пригород. В целом до 2028 года планируется включить в систему Московского транспорта не менее 30% ныне действующих пригородных маршрутов наземного общественного транспорта.