Суд ЕС приравнял перевозимых домашних животных к багажу

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Суд Европейского союза постановил в четверг, что домашние животные могут считаться "багажом" и подпадают под правила компенсации, установленные для вещей, утерянных во время перевозок.

Решение было принято в отношении инцидента, когда собака сбежала из переноски для домашних животных в аэропорту Буэнос-Айреса в октябре 2019 года и так и не была найдена. Ее хозяйка, пассажирка рейса Буэнос-Айрес - Барселона, потребовала от авиакомпании Iberia компенсацию в размере 5 тыс. евро, однако авиакомпания согласилась возместить убытки лишь в пределах лимита, предусмотренного для зарегистрированного багажа.

Национальный суд Испании обратился в Суд ЕС с вопросом, исключаются ли животные из понятия "багаж" в контексте Монреальской конвенции 1999 года, которая регулирует ответственность перевозчика перед пассажирами. "Суд считает, что домашние животные не исключаются из понятия "багаж". Хотя обычное значение слова "багаж" относится к [неодушевленным] предметам, это само по себе не приводит к выводу о том, что домашние животные не подпадают под это понятие", - говорится в заявлении инстанции.

Таким образом, отмечается в решении, в случае потери питомца компенсация рассчитывается по тем же правилам, что и при потере багажа. При этом суд добавил, что требования по обеспечению безопасности животных должны строго соблюдаться при их транспортировке.