Журналист ТАСС стал победителем конкурса "Энергия пера"

В номинации "Лучшая статья об энергетике от информационного агентства" первое место занял Алексей Большов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Корреспондент экономической редакции ТАСС стал победителем международного медиаконкурса "Энергия пера" ассоциации "Глобальная энергия" в рамках Российской энергетической недели.

В номинации "Лучшая статья об энергетике от информационного агентства" первое место занял старший корреспондент агентства Алексей Большов с вышедшим в сентябре 2024 года интервью.

В нем глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев рассказал о вызовах для энергетики Дальнего Востока и способах их решения, о планах расширения логистической инфраструктуры и комплексной эволюции подхода министерства к развитию энергетики в стране.

Награду журналисту ТАСС вручили вице-премьер РФ Александр Новак и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Награждение состоялось в рамках Российской энергетической недели в Москве.

"Вы находитесь в центре событий, быстрее всех узнаете новости, анализируете, общаетесь с представителями топливно-энергетических компаний, создаете информационные поводы и фон, - отметил Новак на церемонии. - И я хочу сказать спасибо".

"Энергия пера" - международный медиаконкурс. Проект награждает журналистов, которые внесли значительный вклад в освещение и информационное сопровождение вопросов, решений и тенденций глобальной энергетики.

В предыдущие годы победителями конкурса также становились журналисты ТАСС. В 2024 году первое место занял старший корреспондент агентства Максим Корчагин с интервью генерального директора "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова, а второе - руководитель отдела "ТЭК-индустрия" Елена Карьгина с материалом об итогах работы ценового потолка на российскую нефть спустя год после его введения.