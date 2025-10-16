Жители 10 европейских стран посетили Москву в рамках проекта "Узнай Россию"

В российскую столицу приехали 22 человека - граждане Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Румынии, Словакии и Хорватии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Молодые люди из 10 европейских стран посетили Москву в рамках проекта "Узнай Россию", который призван сформировать у гостей независимые взгляды на страну и открыть перспективы долгосрочного сотрудничества. Об этом ТАСС сообщили организаторы проекта.

В российскую столицу приехали 22 человека - граждане Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Румынии, Словакии и Хорватии. В рамках трехдневной культурной программы они посетили основные достопримечательности в центре города, побывали в Национальном центре "Россия", в технопарке "Сколково", посетили Музей Победы и экспозицию "Подвиг народа".

Большинство участников проекта приехали в Россию впервые. "Я обожаю русскую культуру, историю, ценности, - рассказала ТАСС испанка Йоланда. - Я здесь словно в сказке. Потрясающе".

Она отметила, что на родине есть немало людей, сохраняющих положительное отношение к России, несмотря на негативный информационный фон, который создается западными СМИ. "В Европе пропаганда сейчас рисует плохой образ России, но есть много людей, которые не разделяют это мнение и поддерживают ее", - заметила она.

Безопаснее, чем в Европе

Во время прогулки по центру Москвы гости возложили красные гвоздики к Вечному огню в знак уважения и памяти павшими солдатам. "Москва - прекрасный город, сейчас прекрасное время и прекрасная возможность побывать здесь", - рассказал ТАСС Лукас из Германии.

Гости отметили, что в России чувствуют себя в безопасности. "Тут ощущаешь себя даже в большей безопасности, чем в Европе, - призналась Йоланда. - Безопаснее, чем в Испании: в Мадриде или Барселоне ситуация для женщины и ребенка не столь благоприятная".

"Узнай Россию" реализуется организацией "Евразия". Ранее в программе приняли участие около 10 тыс. человек из восьми стран СНГ. В группе проекта: студенты, предприниматели, спортсмены, врачи, учителя, а также те, кто имеет российские корни или необычные истории, связанные с Россией.

По итогам проекта 2024 года 48% участников считают, что Россия - гораздо более развитая и гостеприимная страна, чем они себе представляли, 36% нашли единомышленников и завели полезные контакты, 15% изменили свое отношение к России кардинально и согласны с тем, что информация в СМИ искажает факты о жизни россиян.