В Подмосковье выделили более 500 млн руб. на поддержку работников допобразования

Для тренеров-наставников предусмотрена ежемесячная доплата в размере половины ставки заработной платы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Свыше 500 млн рублей по итогам текущего года направят на предоставление мер поддержки работникам сферы дополнительного образования в Московской области. Об этом сообщил ТАСС секретарь подмосковного отделения "Единой России", председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Поддержка таких специалистов с нашей стороны просто необходима, потому соответствующая инициатива поддержана фракцией "Единая Россия" в Мособлдуме. Так, согласно итогам рейтинга, 39 подмосковных школ искусств показали высокий уровень достижений, за что руководителям и педагогам данных учреждений предусмотрены стимулирующие выплаты на общую сумму - более 120 млн рублей. Кроме того, финансовая поддержка положена и педагогам в области музыкального искусства - 5 тыс. рублей ежемесячно. В бюджете для этого предусмотрено порядка 310 млн рублей", - сказал он, добавив, что совокупно на эти и другие меры поддержки работников сферы выделено более 500 млн рублей.

Брынцалов рассказал, что для тренеров-наставников предусмотрена ежемесячная доплата в размере половины ставки заработной платы. За работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья - повышение должностного оклада и доплата к зарплате - 15% и 5% соответственно. Кроме того, как и для специалистов в сфере культуры, для тренеров, показавших высокие результаты работы, предусмотрены стимулирующие выплаты - за 8 месяцев 2025 года их получили более 500 преподавателей. "Планируется, что в новом учебном году ее (доплату - прим. ТАСС) получат более 900 тренеров и директоров из 27 муниципальных спортивных школ. Всего на эти цели планируем более 29 млн рублей", - отметил Брынцалов.

Также спикер напомнил, что при первичном трудоустройстве по профилю специальности педагогам полагается надбавка в размере 50% от половины оклада, такая же положена и наставникам в сфере допобразования. А лучшим тренерам, готовящим профессиональных спортсменов, - в размере 350%.

"Педагогам, работающим в сельской местности, предусмотрена поддержка в виде повышения оклада на 25%. А тем, кто только собирается поехать работать в населённые пункты с численностью жителей менее 50 тыс. человек, выплатят 1 млн рублей подъёмных", - заключил Брынцалов.