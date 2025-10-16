Тюменская облдума приняла новый закон об охране труда для снижения травматизма

Депутат Роман Чуйко назвал нефтедобычу и строительство основными отраслями, которые доставляют проблемы с охраной труда и травматизмом

ТЮМЕНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Депутаты Тюменской областной думы приняли новый закон "Об охране труда в Тюменской области" в ходе заседания 16 октября 2025 года. Решение направлено на снижение уровня травматизма на рабочих местах в регионе, сообщил депутат Роман Чуйко.

"Принятие нового закона позволит нам координировать действия и работодателей, и все другие службы, чтобы снизить уровень травматизма", - сказал он.

"Основные отрасли, которые доставляют нам проблемы с охраной труда и травматизма - нефтедобыча и строительство", - добавил он. Кроме этого, депутат облдумы Алексей Салмин заметил, что несмотря на рост населения и увеличение объемов производств и строительства, количество травматизма и смертности остается на том же уровне.

Заместитель губернатора Алексей Райдер добавил, что принятие закона дает возможность регулирования и координирования действий органов охраны труда на муниципальном и региональном уровне, а также на уровне уполномоченных органов работодателей, занимающихся данной работой. Кроме этого, новый законопроект позволит контролировать различные показатели: начиная от количества аттестованных рабочих мест, требующих дополнительного внимания, и заканчивая общими показателями уровня охраны труда в Тюменской области.

Депутат Ольга Швецова уточнила, что в новом законопроекте сформулированы положения о реализации основных направлений госполитики в области охраны труда, определены полномочия органов государственной власти региона, а также урегулированы вопросы проведения мониторинга состояния условий и их государственной экспертизы. Отмечается, что ранее правоотношения в сфере охраны труда содержались в разных правовых актах. Сейчас общие положения и полномочия будут закреплены в едином законодательном акте.