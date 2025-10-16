В Северной Осетии открылся республиканский молодежный форум "Строим Осетию"

Мероприятие направлено на качественную подготовку будущих специалистов и их гарантированное трудоустройство

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Первый республиканский молодежный форум "Строим Осетию" открылся в Северной Осетии, участвуют более 350 студентов строительных факультетов, учащиеся техникумов и колледжей, школьники, проявляющие интерес к строительным специальностям.

"Само проведение такого мероприятия на территории нашей республики говорит о том, что регион заинтересован в амбициозных, профессиональных и целеустремленных специалистах, готовых уже завтра строить наше лучшее будущее, - сказал на открытии первый зампред правительства региона Георгий Атаров. - При активной поддержке главы республики Сергея Ивановича Меняйло мы меняем саму философию подготовки кадров в этой области. Наша цель - выстроить эффективное партнерство по цепочке школа -техникум/вуз - предприятие. Именно такая системная работа и принесет реальные результаты".

В программе - конкурсы профессионального мастерства для таких специальностей, как каменщики, сварщики и маляры. Опытные специалисты поделятся тонкостями своей работы. Также эксперты обсудят тенденции в строительной отрасли. Форум направлен на качественную подготовку будущих специалистов и их гарантированное трудоустройство.