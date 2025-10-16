В Свердловской области ввели карантин из-за опасного жука-короеда

Общая площадь карантинной зоны составила более 2,5 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Карантин из-за заражения деревьев уссурийским полиграфом ввели в Ачитском районе Свердловской области. Общая площадь карантинной зоны составила более 2,5 тыс. га, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Уссурийский полиграф - вид жуков-короедов, который атакует деревья, заражая их грибком. На месте инфицирования развивается некроз, чем больше вредитель размножается на дереве, тем больше ствол оказывается окольцованным некрозами, что приводит к гибели дерева.

"По результатам обследования установлена необходимость введения карантинной фитосанитарной зоны по уссурийскому полиграфу на площади 2573 га", - говорится в сообщении.

В ходе планового мониторинга было установлено наличие опасных карантинных объектов - имаго уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus Blandford).

Одно из ключевых ограничений - фитосанитарный контроль лесопродукции - перед вывозом груза необходимо пройти проверку в соответствии с карантинными требованиями и сертифицировать вывозимую продукцию.