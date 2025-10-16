В Саратовской области эпидпорог по ОРВИ превышен почти на 23%

Наибольшее превышение - в возрастной группе 15 лет и старше, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 16 октября. /ТАСС/. Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Саратовской области превышен почти на 23%. В основном болеют взрослые и подростки, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер в ходе брифинга.

"Эпидемический порог по совокупному населению превышен чуть менее чем на 23% за счет почти всех возрастных групп. Наибольшее превышение - в возрастной группе 15 лет и старше, где эпидпорог превышен чуть более чем на 36%", - сказал замминистра.

По его словам, за прошлую неделю в регионе зарегистрировали более 15,3 тыс. случаев ОРВИ. Грайфер напомнил, что сейчас продолжается вакцинация населения. Регион получил более 726 тыс. доз вакцины, всего планируется поставка свыше 1,1 млн доз. Медики привили более 620 тыс. человек. Охват населения вакцинацией составляет 26%.

Как отметил замминистра, благодаря вакцинации последнее время отмечается снижение заболеваемостью ОРВИ.

"Пик заболеваемости приходится обычно на вторую половину ноября, начало декабря", - добавил Грайфер.

В Минздраве региона со ссылкой на областное министерство образования сообщили, что в связи с распространением заболеваемости полностью приостановили занятия в двух школах, а также в 31 классе еще в 13 школах. Также на карантин ушли 16 групп в пяти детских садах.