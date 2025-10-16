ГД отклонила законопроект о передаче животных в реабилитационные центры

Как отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, принятие документа может привести к ликвидации нескольких видов циркового искусства

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект, предусматривающий передачу животных, содержащихся в цирках, в специализированные реабилитационные центры и приюты.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента депутатами фракции "Новые люди" в феврале 2024 года. Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", предусматривающие возможность передачи животных из цирков в реабилитационные центры и приюты для диких и экзотических животных. Порядок такой передачи предлагается установить на уровне постановления правительства РФ.

Согласно документу, реабилитационными центрами предлагается считать сооружения, территории или акватории, оборудованные и предназначенные для постоянного или временного содержания диких и экзотических животных в надлежащих условиях с возможностью ветеринарного контроля, реабилитации, подготовки к выпуску в естественную среду обитания. Приютами авторы инициативы предлагают считать сооружения, территории или акватории, оборудованные и предназначенные для постоянного содержания диких и экзотических животных, которые не подлежат выпуску в естественную среду обитания, в надлежащих условиях с возможностью осуществления ветеринарного контроля и реабилитации.

Как отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, принятие законопроекта может привести к ликвидации нескольких видов циркового искусства. "Под запретом могут оказаться не только цирковые представления с дрессированными хищниками и другими дикими животными, но и номера с дрессированными лошадьми, собаками, кошками и другими животными, включая голубей и кроликов, которых используют в номерах, например, иллюзионисты", - отмечается в заключении.

"Также следует отметить, что в случае реализации предлагаемых законопроектом изменений нет оснований полагать, что дикие животные, использовавшиеся ранее в цирковых представлениях, выживут в условиях естественной среды обитания, куда их предлагается выпустить после реабилитации. Также нет гарантий, что в приютах для диких и экзотических животных, в которые будут переданы животные, чей выпуск в естественную среду обитания невозможен, будут содержаться в лучших условиях в сравнении с тем, в которых они были, находясь в цирках", - говорится в документе.