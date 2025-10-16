В Якутии приостановят несколько межмуниципальных автобусных рейсов

Это произойдет 21 октября и продлится до конца 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Межмуниципальные автобусные перевозки будут приостановлены в Якутии с 21 октября до конца 2025 года. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

"Минтранс Якутии объявляет о временном прекращении автобусных рейсов по ряду направлений с 21 октября 2025 года до конца текущего года. Речь идет о следующих маршрутах: маршрут №201 Якутск - Покровск - Мохсоголлох, маршрут №202 Якутск - Бердигестях, маршрут №203 Якутск - Намцы - Хатырык, маршрут №206 Нижний Бестях - Чурапча", - говорится в сообщении.

Такое решение мотивируется завершением сроков действующих госконтрактов и недостатком денег в региональном бюджете.

"Возобновление движения всех перечисленных маршрутов планируется с начала 2026 года после обеспечения необходимого финансирования. Маршруты №209 и №211, связывающие город Якутск и поселок Жатай, продолжают действовать", - добавили в Минтрансе.

Идет работа над решением проблемы, рассматриваются варианты дополнительного бюджетирования и поддержки межмуниципального транспортного обслуживания населения, уточнили в министерстве.